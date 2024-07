Via delle Valli, per tutta la giornata ancora chiusa una corsia

Proseguiranno anche oggi (1 luglio) i lavori in via delle Valli - direzione Valle Seriana – per ripristinare il manto stradale a seguito della rottura di un tubo che, intorno alle 5 del mattino di venerdì, aveva causato un copioso allagamento. Le prime opere effettuate dai tecnici di Uniacque già nel corso della giornata di venerdì avevano consentito di riaprire al traffico in serata la via delle Valli in direzione rondò, ma con una sola corsia percorribile per le automobili.