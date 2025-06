Via Martinella, la sperimentazione funziona: traffico più fluido verso Bergamo

Un passo avanti concreto per la viabilità della Val Seriana. Nel pomeriggio di oggi, 3 giugno, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo e Comune di Torre Boldone hanno presentato i risultati della sperimentazione viabilistica avviata all’incrocio della Martinella , punto critico per i pendolari lungo la SP35 . I dati parlano chiaro: nelle due settimane di test, si è registrata una riduzione media di 4,5 minuti nei tempi di percorrenza tra Alzano Lombardo e Bergamo nelle ore di punta. Il tutto mantenendo attivo l’attraversamento ciclopedonale, che ha comunque comportato qualche rallentamento.

La sperimentazione all’incrocio della Martinella diverta definitiva: basta code in entrata a Bergamo. Video di Luigi Residori

«La sperimentazione ha raggiunto l’obiettivo: migliorare concretamente la vita quotidiana di chi ogni giorno percorre la SP35», ha dichiarato il consigliere regionale Michele Schiavi (FdI). Regione Lombardia ha già stanziato 500mila euro per consentire alla Provincia di avviare il raddoppio delle corsie , rendendo strutturali i benefici registrati.

Schiavi ha sottolineato anche la necessità di proseguire con il «verde continuo» per i veicoli in transito, in attesa dell’inizio dei lavori. Tra le soluzioni allo studio, anche un sottopasso ciclopedonale che permetterebbe di eliminare il semaforo, migliorando traffico e sicurezza. L’opera costerebbe 600mila euro.