Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 01 Settembre 2025

Via San Bernardino a Bergamo, alle 9.34 sottopasso chiuso. Il video della sindaca Carnevali - Foto

IL CANTIERE. È scattato questa mattina 1° settembre l’inizio dei lavori di rifacimento del ponte di via San Bernardino e con essi la chiusura totale del sottopasso, avvenuta alle 9.10 con la prima corsia e alle 9.34 completamente. Sarà così per dieci mesi, fino al 3 luglio 2026.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La chiusura della strada
La chiusura della strada
(Foto di Agazzi)

Bergamo

Questo cantiere è una delle opere più impattanti nell’ambito del raddoppio ferroviario Bergamo-Ponte San Pietro, a cura di Rfi. Con il passaggio «blindato» alla circolazione di veicoli e pedoni saranno inevitabili le ripercussioni sul traffico visto che in quest’area nevralgica sono in corso anche alcuni degli interventi per l’e-Brt, il sistema di trasporto rapido con bus elettrici tra Bergamo e Verdellino.

Il traffico lunedì mattina in via San Giorgio
Il traffico lunedì mattina in via San Giorgio
(Foto di Agazzi)

La chiusura

Gli operai sono arrivati alle 7 e alle 8.30 erano pronte già le transenne sotto il ponte. Sul posto i tecnici di Rfi e la polizia locale di Bergamo.La chiusura è avvenuta alle 9.10 con la prima corsia sul lato di largo Tironi.

Il traffico non è stato particolarmente intenso nella mattinata, con le scuole ancora chiuse. Si segnala un po’ di traffico in via San Giorgio/Baschenis nelle prime ore della mattina per il restringimento, ma in largo Tironi e sotto il ponte si è viaggiato regolarmente fino alle attività di cantiere.

Il video della sindaca

«Un progetto molto importante e molto ampio - ha detto la sindaca Carnevali -. So bene che questo cantiere comporterà disagi, ma servirà pazienza. Si tratta di una condizione temporanea ma necessaria per Rfi per lo smantellamento e la ricostruzione del ponte. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Bergamo con i parcheggi, i percorsi alternativi e per affrontare al meglio questo periodo. Noi continueremo a monitorare questa situazione pronti ad intervenire con misure correttive se sarà necessario».

Alle 9.34 la chiusura totale del sottopasso di via San Bernardino. Il traffico è regolare con qualche rallentamento su via San Giorgio. Con i prossimi giorni il cantiere proseguirà e avanzeranno i lavori di smantellamento del ponte.

La chiusura del sottopasso in via San Bernardino
La chiusura del sottopasso in via San Bernardino
(Foto di Agazzi)

Il cantiere

Il piano del Comune prevede semafori ottimizzati e monitoraggio delle code, oltre a due parcheggi d’interscambio gratuito in via San Bernardino, all’ex Bonini e a Colognola (circa 300 posti totali), connessi al centro con il trasporto pubblico, ovvero i bus della linea 6 di Atb, le bici BiGi o i monopattini elettrici.

Il cantiere in via San Bernardino
Il cantiere in via San Bernardino
(Foto di Agazzi)
Il cantiere in via San Bernardino
Il cantiere in via San Bernardino
(Foto di Agazzi)

La chiusura

Da oggi via San Bernardino resta chiusa, in corrispondenza dell’intersezione con largo Tironi, in entrambi i sensi di marcia, per i veicoli e per i pedoni, in modo da consentire la graduale demolizione e ricostruzione del ponte, mantenendo in esercizio la linea Bergamo-Treviglio. Chiusa al traffico veicolare l’intersezione tra via Magrini e via San Bernardino, consentendo, in questo caso, il transito pedonale da e per via Magrini. Per ridurre il traffico di attraversamento del quartiere di San Tomaso, in via San Tomaso de Calvi, è in vigore il senso unico di marcia tra via Moroni e via Ruspini in direzione di via San Bernardino. Mentre nel senso contrario via San Tomaso resta comunque percorribile dalle bici grazie alla realizzazione di una corsia a loro riservata.

I percorsi alternativi

Quanto ai percorsi alternativi consigliati per i veicoli, arrivando dalla circonvallazione da est si può proseguire e svoltare a destra su via della Grumellina, per poi raggiungere via Moroni e via dei Caniana. Dalla circonvallazione da ovest, si possono prendere le uscite ospedale o Curnasco-Treviolo e dirigersi verso via Carducci. Arrivando da sud, da via Stezzano, alla rotonda di Colognola, si può svoltare a sinistra prendendo la bretella di raccordo con via Moroni. Immettendosi invece su via San Bernardino, si possono utilizzare gli accessi lungo via Colognola ai Colli, via Spino e via Berizzi, verso via Autostrada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ponte San Pietro
Treviglio
Treviolo
Verdellino
politica
politica interna
Aree Urbane
Economia, affari e finanza
Trasporti
Trasporti stradali
Tempo libero
Spostamenti, Trasporti quotidiani
traffico