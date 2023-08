Villaggio degli Sposi, 15 milioni per rimettere a nuovo gli alloggi pubblici

Ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Nel cuore del Villaggio degli Sposi, in piazzale Visconti, i fondi statali in arrivo dal Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua) permetteranno di rimettere a nuovo circa 50 immobili dedicati ad alloggi per servizio abitativo pubblico, di proprietà sia di Aler che del Comune. Il progetto, del valore di 15 milioni di euro (di cui 13mila dal Pnrr), permette di rigenerare alloggi che oggi versano nel degrado, tanto che in molti sono abbandonati.