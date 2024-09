Violento acquazzone su Bergamo, le foto dallo stadio: match ritardato

Ancora maltempo sulla Bergamasca, la pioggia continua incessante dalle 14.30 di lunedì 23 settembre. Intorno alle 19.30 la situazione è peggiorata e un acquazzone ha causato i primi disagi come in via Ghirardelli e nelle zone limitrofe. Nel frattempo il traffico è completamente congestionato in città. E la pioggia non dà segni di mollare la presa.