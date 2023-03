Voci di donne «inedite» che cercano il loro spazio

«L’amore è uno dei modi principali che abbiamo per sentirci vivi. Ma lo è anche il lavoro. Sono i due grandi elementi che ci fanno stare bene. Come ha detto Freud, la vita è lavoro e amore, in quest’ordine. Non amore e lavoro». È a partire da questa considerazione che Vivian Gornick denuncia l’impossibilità, al giorno d’oggi, di fare grande letteratura partendo dall’amore romantico. Un tempo l’amore era considerato, sotto molti aspetti, una grande metafora della condizione umana . Oggi, non lo si considera né lo si vive più come un tempo. Ad arrivare alla libertà di cui godiamo nelle relazioni ci ha aiutato anche il femminismo e il lavoro su noi stesse. «Questo movimento – prosegue la Gornick – mi ha fatto capire che il sesso femminile non veniva preso sul serio e nemmeno si prendeva sul serio. Il femminismo, quando è arrivato, ci ha aiutate a capirci».