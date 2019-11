Attenzione, torna Sterling. Il fenomeno perso e ritrovato, in prima linea contro i razzisti

U no dei suoi professori era stato lapidario: «Se continui così o finisci in galera o giocherai per la nazionale a 17 anni». La seconda che hai detto, prof… Perché Raheem Shaquill Sterling ha bruciato le tappe, a volte rischiando di bruciare se stesso. La tripletta all’Atalanta nell’andata di Champions all’Etihad ha reso evidente quello che in molti pensano da tempo: il 25enne d’origine giamaicana è di gran lunga il miglior giocatore inglese della sua generazione e può ambire alla top 3 europea. Quanto meno.