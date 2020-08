M ail, oggetto: Tema

Gentile Professore, come concordato, Le invio in allegato il primo dei quattro temi da svolgere durante il mese di agosto, quello sull’Iliade. Spero vorrà perdonarmi se l’ho scritto parlando anche di calcio, che è la mia grande passione. Se non va bene, lo rifaccio.

Cordiali saluti, Daniele Sabbatini