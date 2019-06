Caudano e l’estate senza calcio: nervi a riposo, o astinenza da Atalanta?

L’ estate davanti. Per un uomo solo e misurato, potrebbe apparire come un deserto, o una voragine. Il professor Caudano, oltre tutto, non ha le risorse né economiche né fisiche né psicologiche per grandi e lunghe vacanze che possano dare un senso particolare al suo luglio e al suo agosto. In genere, finisce per trascorrere qualche giorno in un agriturismo umbro o in una città d’arte, purché raggiungibile in treno. E, negli anni terminati calcisticamente bene, non manca di far una scappata di un paio di giorni a Bergamo, a «respirare aria nerazzurra», come usa dire a se stesso.