C ome cantano gli Afterhours, «Non si esce vivi dagli anni Ottanta». Anni in cui «i calciatori erano dei marziani. Li vedevi da lontano, in tv. Aspettavi ’90 Minuto per gustarti i goal». Poi ti capita di esordire in serie A e fare rete proprio allo scadere: «Anzi, di più: eravamo quasi al secondo di recupero». Giacchetta, di nome Simone: e qualche atalantino di buona memoria avrà già fatto un salto sulla sedia ricordando quella rete beffa al San Paolo in un Napoli «con Maradona».