La seconda casa che non lo è più. Ma caro Mapei, quanto ti vogliamo bene

M ettiamola così, la Pergolettese, squadra di Crema, arriva in serie A: il Voltini, storico stadio cremasco, non è adatto alla massima categoria e così compra lo stadio di Bergamo, fuori provincia. Tutto questo mentre l’Atalanta rotola di categoria in categoria, fallisce e deve pure ripartire dalla D con una nuova denominazione. Un incubo, non trovate? Ecco, in sintesi è tutto quello che è successo a Reggio Emilia in questi ultimi anni con il Sassuolo. Che, detto per inciso, sarebbe provincia di Modena. Si torna a giocare in quello che negli ultimi anni è stato il secondo stadio di casa dell’Atalanta, il Mapei di Reggio Emilia. Il palcoscenico dell’Europa League. Un posto che all’Atalanta ha portato molto bene finora...