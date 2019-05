Lo strano derby del dottor Squinzi, diviso tra Sassuolo, Milan e Atalanta

N ato nella Bergamasca, tifosissimo del Milan da sempre, ma proprietario del Sassuolo. In tre mosse, ecco Giorgio Squinzi, patron della Mapei, società che dà il nome allo stadio di Reggio Emilia dove giocano i neroverdi. Quello che ospita l’Atalanta nei match europei e nelle partite di campionato in esilio causa lavori in corso al futuro Gewiss Stadium. Come domenica ore 20,30, quando i nerazzurri ospiteranno in casa loro (ciliegina sulla torta delle stranezze) gli emiliani per un ultimo match di campionato decisivo per l’accesso alla Champions League. Quella dove in corsa ci sarebbe anche il Milan, così tanto per gradire.