Qui Manchester: little by little, siamo arrivati. E con casoncelli e polenta abbiamo già vinto

M anchester la fredda non si scalda per una partita di coppa. Del resto qui è passato il gotha del calcio europeo: Bayern, Psg, Real Madrid, Juventus e Barcellona sono per fare alcuni nomi. «Atalanta? Mmmm, non conosco molto. E poi io tifo United» spiega sorridente Nigel, capelli lunghi rosso irlandese, dietro il bancone di «The ape and apple», pub di John Dalton street, pieno centro. Un nome (la scimmia e la mela) che manco il più bizzarro copy avrebbe potuto concepire dopo qualche pinta. «Tipo il Leicester? Great» considera mentre te ne versa una. «Comunque gli italiani possono venire qui a vedere la partita, you’re welcome!», chiude indicando i maxischermi dove scorre l’ennesimo derby londinese.