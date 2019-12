Tra Atalanta e Milan c’è... Ottorino Piotti. Portiere d’emergenza, diventò una certezza

O tto arriva perché ne avevamo prese 11. Reti. Nelle prime 4 partite del ritorno in serie A. Campionato 1984-85: tra i pali della porta nerazzurra c’è il baffo inconfondibile di Mirco Benevelli, il portiere delle due promozioni in tre stagioni, dalla C1 alla A. Che nella massima serie aveva già esordito con il Foggia (era la riserva di Maurizio Memo, visto anche a Bergamo) e che alla fine paga per tutti l’avvio un attimo disastroso fuori casa della squadra di sor Nedo Sonetti: 5 reti a Torino con la Juve (ma che Juve…) e bis a Firenze con tanto di rete di Socrates.