Atalanta, arriva il Genoa ma non i suoi ultrà. Una curva, un nome: Ottavio Barbieri (che ci portò in A per la 1ª volta)

V ia Armenia 5r. Genova. Quella rossoblu, a 100 metri da piazza Alimonda, teatro della morte di Carlo Giuliani. Nella “Zena” popolare, a un tiro da schioppo dai binari della stazione di Brignole. Un indirizzo che sa di casa per chi tifa Genoa perché qui è nato l’Ottavio Barbieri, un simbolo per il rossoblu: un club che lo scorso novembre ha compiuto 50 anni e ha segnato storia ed evoluzione della gradinata Nord, una delle più belle e calde del panorama nazionale. “1970-2020. Uomini, ultrà, genoani veri di oggi e di ieri siamo tutti il Genoa club Ottavio Barbieri” c’era scritto nello striscione celebrativo esibito lo scorso 17 novembre con tanto di torciata, ed è la sintesi di tutto. Perché parlare di tifosi proprio ora che gli spalti rimangono drammaticamente vuoti? Perché proprio ora torna alla mente lo slogan che in Inghilterra segna da sempre la lotta alle politiche societarie volte ad alzare i prezzi in modo indiscriminato così da tagliare fuori la working class dagli stadi: “Football without fans is nothing”, il calcio senza tifosi è niente. E parlare di quelli del Genoa che domenica avrebbero sicuramente riempito, come sempre, il settore ospiti di Bergamo, vuol dire ripercorrere una delle storie più significative del movimento ultrà italiano: temuti e rispettati, da sempre rivali della Nord bergamasca anche in forza dell’antico gemellaggio (ora sciolto) con la sponda blucerchiata di Genova. Ottavio Barbieri era innanzitutto un giocatore del Genoa scudettato: ne vinse due, nel 1923 e 1924 prima di passare in panchina nel 1933 a L’Aquila e poi dedicare quasi tutta la sua carriera a squadre liguri dal 1934 al 1948. Con una parentesi, all’Atalanta. E che parentesi: è lui l’allenatore della prima, storica, promozione nella serie A a girone unico, stagione 1936-37.