Il sorteggio: memorabile o fattibile? Scegliete, ma se pensiamo al Malines...

C i si discute su da mesi. Ma in Champions sarebbe più bello trovare un girone impossibile, ma unico nella storia, o un sorteggio fortunato, con avversarie non così straordinarie, ma che lascino qualche chance di andare avanti nell’avventura, o magari di scendere in Europa League e poi giocarsi il tutto per tutto proprio dove ci si era fermati col Borussia? È un po’ come scegliere se mangiare astice o aragosta: potresti in fondo anche bendarti e scegliere alla cieca, e come cadi, cadi bene. Però il tema fa discutere, e aiuta a trascorrere queste ore dell’attesa. Ragioniamoci su.