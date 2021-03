La sentenza Lotito e qualche riflessione su Covid e calcio. E un dubbio: chi l’ha votato ha intenzione di lasciarlo in Figc?

B isogna andare al di là della cronaca, per commentare la sentenza di primo grado dell’ennesimo caso Lazio. Ricapitoliamo per i pochi che non sapessero. I fatti hanno certificato che la Lazio ha violato ripetutamente il protocollo anticovid, col risultato di mandare in campo giocatori che non erano certamente negativi al Covid. Con il rischio enorme di contagiarne altri e dunque mettere un freno a una stagione che, concludendosi, porterà a termine una sorta di miracolo: centinaia di partite e di trasferte camminando sulle uova della pandemia. Eppure la dirigenza laziale non si era fermata – secondo l’accusa – neppure davanti a questo rischio: quei giocatori servivano in campo, dunque occorreva giocare, nonostante il rischio che quei giocatori dal tampone ballerino (positivo-negativo-positivo nel giro di pochi giorni) potessero essere contagiosi per i loro compagni e per i giocatori avversari.

Lo svolgimento è questo. L’esito, dopo mesi di ipotesi di penalizzazioni di punti (spinte soprattutto dal giornale di proprietà di Urbano Cairo, presidente del Torino avversaria della Lazio nella partita incriminata), è stato il classico topolino partorito dalla giustizia sportiva. Sette mesi di inibizione a Lotito, a fronte dei 13 richiesti dall’accusa.