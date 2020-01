Glenn: troppi impegni, il Liverpool «diserta». Io volai di notte per giocare 2 partite in 2 giorni

C iao, amici di Corner.

Oggi vorrei parlarvi di un tema che sta molto animando il dibattito in Inghilterra, e che spesso viene discusso anche in Italia: il calendario ingolfato di troppe partite. In Inghilterra se ne sta parlando tanto per via della polemica aperta da Klopp, l’allenatore del Liverpool. Tutto nasce dal fatto che l’ultimo match di FA Cup contro il Shrewsbury Town, club di terza divisione inglese, è finito 2-2 e secondo il regolamento andrà ripetuto a inizio febbraio, nei prossimi giorni, proprio nel pieno della pausa invernale stabilita dal regolamento inglese. Dovete capire che questa pausa invernale per gli inglesi è una tradizione, intoccabile quanto il Boxing day di Natale.