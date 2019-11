Glenn: vi racconto le follie di Chelsea-Ajax. Walker in porta? L’avevo già visto

C iao amici!

Vi scrivo nel primo momento di respiro negli ultimi cinque giorni, che sono stati davvero «di fuoco». Tipo che per tre giorni sono andato a dormire all’1, sveglia alle 4,30, corsa in aeroporto, viaggio per tutto il giorno, arrivo in hotel nel pomeriggio, cambio rapido, partita, e poi via di nuovo così. Totale: cinque voli in tre giorni, e penso sei, sette ore di sonno in totale. Ora, finalmente, qualche ora di riposo prima di ripartire per l’Inghilterra, perché il prossimo turno prevede Liverpool-Manchester City, che non è decisiva, ma quasi.