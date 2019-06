Atalanta, la bufera del ’58. 3-0 a Padova, le accuse, la serie B. E domani i verbali

«U n trionfo indubbiamente memorabile che non potrà non rimanere inciso a caratteri cubitali nella storia agonistica della massima società calcistica bergamasca». Sì, memorabile. I tre gol rifilati al Padova il 30 marzo del 1958 sono davvero memorabili. Forse non proprio nei toni aulici utilizzati da Nino Orlandi su L’Eco di Bergamo del giorno dopo, perché quella partita in terra veneta riservò ai nerazzurri gioie immediate e soprattutto dolori postumi. Lo scopriremo nei prossimi giorn igrazie a una puntata della saga dei verbali rispolverati per i lettori di Corner. Meglio raccontare i particolari direttamente con le parole originali vergate a inchiostro nelle pagine ormai ingiallite.