Le ultime due perle nerazzurre di SuperPippo Inzaghi, anche lui nella storia

L a fascia di capitano al braccio, rossa, lui fradicio da capo a piedi, mentre si tuffa (letteralmente) ai piedi della curva occupata dai tifosi dell’Atalanta. Quel 1 giugno 1997 a Reggio Emilia Pippo Inzaghi, già Superpippo da qualche mese, saluta per l’ultima volta i bergamaschi. Lo fa con due gol un po’ così, entrambi dagli undici metri dopo due fischi piuttosto generosi in un classico 0-3 di fine stagione. Tanto basta per l’ultimo tratto della scalata verso la vetta della classifica dei cannonieri: Montella battuto, Inzaghi è il re con 24 gol.