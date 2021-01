Atalanta-Parma, la match analysis. Dati e schemi: così Gasp ha «condannato» Liverani. Maehle, numeri subito buoni

C ontinua la rincorsa dell’Atalanta verso le zone alte della classifica. Dopo la roboante vittoria contro il Sassuolo, a farne le spese è stato il Parma di Fabio Liverani. I gialloblu sono usciti sconfitti per 3-0, in una gara a senso unico, con i ducali che hanno impegnato Gollini per la prima volta al minuto 86. Toloi e Muriel sono state le novità proposte da Gasperini in partenza. Il brasiliano è tornato nei tre titolari di difesa, dove si doveva sopperire all’assenza di Romero. Palomino è stato schierato come centrale, mentre Rafel è stato schierato sul centrodestra. In attacco, normale avvicendamento tra i due colombiani come era già successo per la partita di Bologna.