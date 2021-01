L’Atalanta ritrova Paolo Maldini: dal gol di Simonini alla sua ultima rete in Serie A (quando Langella e Floccari ne fecero 2)

D ietro la forza tranquilla di questo Milan c’è indubbiamente lui, Paolo Maldini, un pezzo di storia rossonera: un affare di famiglia, considerando che tra lui, il padre Cesare e il figlio Daniel fanno 1.000 partite con quella maglia. Che ha amato come pochi, ma con la giusta distanza e senza cedere troppo ai compromessi. Per esempio con la parte più calda della tifoseria, quella curva Sud verso la quale non è mai stato tenero quando serviva. Memorabile lo scontro dopo la finale di Champions persa ad Istanbul nel 2005 con il Liverpool, quando gli ultras lo affrontano a muso duro sostenendo che dovesse delle scuse e lui senza battere ciglio risponde che a loro non doveva niente. O l’indice davanti alla bocca a chiedere silenzio dopo un’eliminazione in coppa Uefa (l’ultima della storia) nel 2009 col Werder Brema. Il giorno della sua partita d’addio, tre mesi dopo, il 24 maggio contro la Roma, mentre tutto San Siro è in piedi ad omaggiare uno dei più grandi giocatori mai visti su un campo di calcio (non solo in maglia rossonera) dalla curva vengono esposti due striscioni, pesantissimi: “Grazie capitano, sul campo un campione infinito ma hai mancato di rispetto a chi ti ha arricchito” recita il primo, “Per i tuoi 25 anni di gloriosa carriera sentiti ringraziamenti da chi hai definito mercenari e pezzenti” il secondo. Lui si limita ad una smorfia e ad un commento, in tono con la contestazione: “Sono orgoglioso di non essere come loro”.