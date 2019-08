I primi 45 minuti della gara avevano però visto per lunghi tratti i «canarini» dominare dal punto di vista del gioco, con il possesso palla che alla mezzora si attesta attorno al 60% per la squadra di casa. Il Norwich schierato con il 4-2-3-1 dal tecnico Farke, nella prima frazione ha avuto una manovra ordinata (249 passaggi completati con un indice di precisione superiore all’87%), un giro palla a tratti elegante ed ha sfruttato in fase di costruzione le catene laterali, prediligendo quella di sinistra, mostrando in pratica tutto ciò di buono che ha fatto lo scorso anno in Championship, quando alcune testate giornalistiche l’avevano definita il «Manchester City della seconda divisione».

L’Atalanta «regge» il confronto e cerca di tamponare le folate dei «canarini». Nei primi 30 minuti l’intensità che i giocatori nerazzurri riescono a mettere sul terreno di gioco è molto simile a quella espressa tre giorni prima contro lo Swansea. Pressione in avanti che perde d’intensità con il passare dei minuti (PPDA nell’ultimo quarto d’ora prossimo a 29) ed una velocità ancora approssimativa, procurano all’Atalanta 29 palle perse di cui 6 nella trequarti difensiva. I carichi di lavoro incidono molto sulla prestazione e tra i più «legnosi» ci sono sicuramente Ilicic e Gomez, ai quali la fatica toglie spunto e brillantezza. Entrambe i giocatori hanno ancora un rendimento al di sotto delle loro medie stagionali (sia per quantità che per qualità).

Dopo circa 15 minuti, l’Atalanta passa in svantaggio subendo la rete realizzata da Cantwell. Il Norwich recupera palla sulla mediana e Leitner (sul quale nessuno porta pressione) può effettuare un lancio lungo a tagliare il campo (dalla destra alla sinistra) ad innescare Jamal Lewis, che trova spazio per correre (mentre la linea difensiva nerazzurra si trova costretta ad una lunga corsa all’indietro). Nello sviluppo dell’azione Cantwell viene imbeccato libero sulla destra della difesa atalantina è può tirare da ottima posizione (xG 0,19), non marcato, e con la visuale della porta completamente sgombra.