Atalanta e Parma, che sfida nel 1992 sui colombiani. Qui arriva Valenciano, in Emilia Asprilla... con l’ok di Pablo Escobar

T utta colpa di un torneo preolimpico dove quel colombiano sembrava un fenomeno. Ok, magari non aveva proprio il fisico dell’atleta ma una castagna terrificante. E pure quell’altro là davanti non era mica male, non alto nemmeno lui ma che potenza muscolare quel Faustino Asprilla detto “el polpo” per il suo fare un po’ dinoccolato. Franco Previtali, ovvero un pezzo di storia nerazzurra, li osservava da bordo campo: non c’era molto tempo e soprattutto troppi soldi da spendere. Lui quei due li avrebbe comprati entrambi ma alla fine ne poteva prendere uno solo: e la scelta cadde su Ivan René Valenciano, “el gordo” o “Cicciobello” come viene soprannominato praticamente da subito. “E’ uno che in area fa male, mi ricorda Rasmussen…” spiega in un’intervista dell’estate 1992 ad Elio Corbani. Ma subito dopo precisa che “io volevo Valenciano e Asprilla, ma bisognava agire subito”. Ovvero mettere sul tavolo 200mila dollari sull’unghia, “e invece abbiamo tergiversato”. E così Asprilla, inseguito da mezza serie A, finisce al Parma fresco di Coppa Italia. Sono loro due i primi colombiani che vengono a giocare in Italia, uno parecchio, l’altro quasi mai. Uno al Parma e l’altro all’Atalanta, entrambi nazionali olimpici e promesse sicure che il calendario della stagione 1992-93 mette subito l’uno di fronte all’altro alla prima di campionato: Atalanta-Parma 2-1. Valenciano gioca 45 minuti, Asprilla tutto il match, ma le tre reti sono tutte made in Italy: Ganz, Rambaudi, Melli, mica paglia…