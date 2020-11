Cardiff, Arsenal, le papere di Karius: persino al Liverpool capitano ko epocali (Forza Atalanta, cambia la storia)

Una sconfitta in Serie B

La fine degli anni 50 è un periodo grigio per tutta la città di Liverpool: finita la ricostruzione, dopo la seconda guerra mondiale, la città assiste alla chiusura delle grandi fabbriche e crescono numerosi i disoccupati tra una popolazione da sempre operaia fino al midollo. La crisi attanaglia anche la squadra del Liverpool che da 5 anni staziona in Serie B, o per meglio dire in Second Division. Per risollevarsi dal ciclo più basso della sua ultracentenaria storia la dirigenza si rivolge a Bill Shankly, un ex minatore proveniente dalle Highlands scozzesi che si sta mettendo in luce alla guida dell’Huddersfield e che per i successivi 15 anni diventerà l’artefice di una gloriosa rinascita del club. Sotto la statua eretta in sua memoria ad Anfield non vi sono date o trofei ma una semplice scritta «He made people happy», «Rese la gente felice».