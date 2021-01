Caudano, lo 0-0 dell’Atalanta e quel gioco suggerito da Montale: «Cambieresti con...». E rispunta quel gol di Gautieri

L a sera di una domenica in cui l’Atlanta pareggia in casa giocando così così, non può essere altro che una sera così così. Il professor Caudano cena di malavoglia, poi finisce di preparare scuola con il suo scrupolo che a tanti colleghi metterebbe tenerezza, se sapessero. Perché riguarda cose che sa, che ha studiato da liceale e universitario e che ha spiegato mille volte. Eppure le riguarda, in ossequio a un senso del dovere e a un rispetto dei suoi alunni che forse sono fuori tempo ma che, soli, se soddisfatti, riescono a tacitargli la coscienza. Così, tiene in sottofondo Inter-Juventus e riguarda Verga, Terenzio e i pronomi definiti latini. Ma, complice la partita, spesso il pensiero va al calcio. Cioè all’Atalanta. Non si può vincere sempre, specie giocando ogni tre giorni. Non sono macchine neppure i campioni. Siamo abituati bene, se storciamo il naso dopo un onesto e lottatissimo pareggio, nel quale per vincere sarebbe bastato il rimpallo giusto in una mischia, in fondo. Partite così, contro avversari tanto spigolosi e scorbutici, una volta le perdevamo. Questi i ragionamenti ricorrenti, del buon Elvio. Ma non gli bastano. La Juve è sotto e non vede palla.