A Caravaggio Beppe Severgnini racconta il buon uso del tempo

Noto giornalista del «Corriere della Sera» – oltre che saggista, opinionista e conduttore televisivo –, Severgnini affronta in questa sua opera il tema della vecchiaia. Il sottotitolo («L’arte di invecchiare con filosofia») la dice lunga sul tipo di approccio che il giornalista originario di Crema (Cremona) ha scelto per affrontare una tematica più che mai attuale. L’Italia si conferma infatti uno dei Paesi più «vecchi» dell’Unione Europea , con tutti i problemi e le ripercussioni che ciò comporta in ogni ambito della vita familiare e sociale. Severgnini ha scelto di raccontare questa fase della vita umana attraverso una riflessione sul cambiamento e sulla sua accettazione.

«Le cose per cui verremo ricordati – scrive Severgnini – non sono le cariche che abbiamo ricoperto e i successi che abbiamo ottenuto. Sono la generosità, la lealtà, la fantasia, l’ironia. La capacità di farsi le domande giuste»

«Esiste un tempo per ogni cosa»

Secondo Severgnini è necessario indossare in modo elegante la propria età e per farlo occorre accettare che esiste un tempo per ogni cosa e che bisogna farsi da parte al momento giusto per lasciare spazio alle nuove generazioni. Il tutto raccontato attraverso l’infanzia della nipotina Agata, che con il disordine e l’esuberanza della sua età ricorda al nonno quanto sia importante fare buon uso del tempo che avanza inesorabile, cercando di invecchiare con serenità.