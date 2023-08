Al Rifugio Piani dell’Avaro le «Lacrime di San Lorenzo»

Sabato 12 agosto dalle 19.45 presso il Rifugio Piani dell’Avaro si terrà una serata sarà dedicata alle famose «Lacrime di San Lorenzo», l’annuale pioggia di meteore che si classifica come l’appuntamento preferito dell’anno con le stelle cadenti. Queste lacrime celesti in verità hanno un nome ben definito, Perseidi perché la loro origine nel cielo arriva da un punto chiamato radiante posto nella costellazione del Perseo. Non di rado il nostro Sistema Solare è attraversato dalle comete, formate di ghiaccio, polveri e gas, che con le loro eleganti chiome orbitano attorno al nostro Sole seguendo lunghi tragitti.