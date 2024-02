All’Ariston Ramazzotti canta Terra promessa: «Basta sangue, basta guerre» - Segui la diretta e vota con noi le canzoni

Terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo al via (giovedì 8 febbraio) su Rai 1 a partire dalle 20.45. La scaletta prevede le esibizioni dei 15 cantanti in gara che non si sono esibiti nel corso della seconda serata, presentati dagli artisti che hanno già cantato. Come co-conduttrice, insieme ad Amadeus, ci sarà Teresa Mannino. All’Ariston si riaffaccia anche Gianni Morandi, che affiancò Amadeus l’anno scorso, per un festival fatto tutto «di amici».

Ospiti della terza serata di Sanremo 2024 saranno Russell Crowe con la sua band, Sabrina Ferilli per presentare la serie «Gloria», Edoardo Leo per presentare la fiction «Il clandestino», Eros Ramazzotti che celebrerà il 40ennale di «Terra promessa» (canzone con cui ha debuttato al Festival) e Stefano Massini con Paolo Jannacci (porteranno una canzone sulle morti sul lavoro).

Sul palco allestito a bordo della Costa Smeralda salirà Bresh, mentre dal Suzuki Stage in Piazza Colombo si esibiranno Paola & Chiara. Non mancherà il consueto collegamento con Fiorello, Fabrizio Biggio e Alessia Marcuzzi dal glass box di Viva Rai2!, situato davanti al teatro Ariston.

Ore 20.45: L’applauso per Giovanni Allevi

Entra in smoking dorato Amadeus e inaugura la terza serata del Festiva: liquida le polemiche su John Travolta e ricorda le parole di Giovanni Allevi. «Si è parlato tanto, forse troppo, di John Travolta. E non si è dato spazio abbastanza al maestro Allevi». Poi via alla gara: Loredana Bertè, accolta dall’ovazione del pubblico in sala, presenta il primo cantante in gara Il Tre.

Amadeus Il Tre Loredana Bertè

«Non sono abituata ai primi posti, la mia comfort zone è l’ultimo - dice la cantante -. Dopo il primo posto di lunedì, anche il terzo di ieri mi ha stupito: per fortuna che ero già a letto, altrimenti svenivo». La Bertè, se dovesse vincere, vorrebbe dedicare il successo «a Mimì» e a tutte le donne. Alfa presenta Maninni. Poi è la volta di Fred De Palma presentato dai Bnkr 44.

Santi Francesi Clara

I Bnkr 44 Maninni Maninni con Alfa

Ore 21.15: omaggio a Verdi

Omaggio a Giuseppe Verdi dal palco dell’Ariston con il «Va Pensiero» eseguito dal Coro fondazione dell’Arena di Verona. Entra Clara e presenta Santi Francesi: la gara continua a ritmo serrato. «Il 7 giugno in diretta in mondovisione su Rai1 andrà in onda dall’Arena di Verona il più grande evento d’opera mai realizzato, con 50 professori d’orchestra e 300 artisti del coro, per il centenario della morte di Puccini» ha spiegato Amadeus, festeggiando l’inserimento del canto lirico nel patrimonio Unesco, dopo aver ospitato sul palco dell’Ariston il coro che ha intonato il celebre brano del Nabucco.

Il Coro della fondazione dell’Arena di Verona

Ore 21.34: Mannino: non scendo le scale

«Sanremo si ama, Ama si ama, si amano tutti ma io non scendo». Teresa Mannino è la co-conduttrice della terza serata e porta subito sul palco la sua cifra ironica, demolendo la liturgia della scala. «Queste scale sono diverse da tutte le scale del mondo, perché hanno le curve, il pavimento di vetro, pure la cera. E poi non servono a niente - dice l’attrice - perché ci sono altri otto ingressi. Qua dietro si prega, ci sono amuleti, segni della croce... e lui dice che è il momento più bello, quando ti guardano 10 milioni di italiani… lo psicologo dovevi fare». Poi accetta di scendere, ma solo quando il pubblico scandisce a gran voce il suo nome.

«Amadeus ma che cosa hai combinato? È un mese che si parla solo di Sanremo. I giornalisti sono tutti qua: se succede un fatto nel mondo, non lo scopriremo mai. Ma è bello vivere un mese di incoscienza. È un grande carnevale» dice la Mannino, padrona del palco.

Ore 21.55: la Terra Promessa di Eros

Il Volo chiama sul palco Mr. Rain. «Benvenuto e bentornato in Rai»: così Amadeus ha salutato Massimo Giletti, seduto in prima fila all’Ariston. «Celebreremo i 70 anni di tv il 28 febbraio, su Rai1 in prima serata, con grandi nomi. Tornare nell’azienda dove sono nato e cresciuto, professionalmente e come uomo - ha detto Giletti - è un’emozione molto intensa. La dedico alle persone che sono qui, che mi hanno dato calore nei momenti difficili che non posso dimenticare».

Poi sul palco sale Eros Ramazzotti a 40 anni dal brano che lo ha lanciato nel mondo della musica proprio dopo la vittoria a Sanremo con «Terra Promessa». «Ci sono quasi 500 milioni di bambini che vivono in zone di conflitto, altri milioni che non vedranno mai la terra promessa: basta sangue, basta guerre. Pace! I nostri pensieri forever» è l’appello lanciato da Eros dall’Ariston. Riprende la gara con Rose Villain presentata da Gazzelle.

Ore 22.24: «Proteggere i lavoratori»

Sul palco dell’Ariston c’è spazio anche per parlare di diritti e morti sul lavoro con Stefano Massini e Paolo Jannacci che arrivano con il brano L’uomo nel lampo. «Questo è il festival della canzone italiana e l’amore è stato declinato in tutte le sue forme possibili - dice lo scrittore e saggista -, ma c’è un amore di cui non si parla mai, l’amore per i diritti che ci spettano chiunque tu sia. All’Ariston voglio far risuonare davanti a tutte queste persone una parola che è dignità: viva la dignità». All’appello di Massini si è unito anche Amadeus: «il lavoro è un diritto che non prevede la morte e proteggere i lavoratori è un dovere».

Ore 22.30: si balla con Paola e Chiara

Si torna a ballare dopo due momenti intensi: ci pensano Paola e Chiara con «Furore». Vicino ad Amadeus arriva la bellissima Sabrina Ferilli.

I nomi e l’ordine di uscita sul palco dei 15 cantanti in gara con i relativi presentatori. Indichiamo anche i codici per il televoto:

- Il Tre presentato da Loredana Bertè (codice 1)

- Maninni presentato da Alfa (2)

- BNKR 44 presentati da Fred De Palma (3)

- Santi Francesi presentati da Clara (4)

- Mr. Rain presentato da Il Volo (5)

- Rose Villain presentata da Gazzelle (6)

- Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico (7)

- Ricchi e Poveri presentati da BigMama (8)

- Angelina Mango presentata da Irama (9)

- Diodato presentato da The Kolors; (10)

- Ghali presentato da Mahmood; (11)

- Negramaro presentati da Emma; (12)

- Fiorella Mannoia presentata da Annalisa (13)

- Sangiovanni presentati da Renga Nek; (14)

- La Sad presentati da Geolier. (15)