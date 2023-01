Bergamo-Brescia, un ponte fra i dialetti con oltre 100 eventi: il via tra Sarnico e Paratico

«Us da le as» (per i bresciani) e «Us di ass» (per i bergamaschi) - voce dalle assi - sarà uno degli eventi che caratterizzeranno il grande palcoscenico degli appuntamenti legati a «Bergamo e Brescia Capitale della cultura». Un’opportunità che consentirà a musicisti, attori, registi e poeti dialettali, di essere sotto i riflettori dell’importante evento. Si tratta di uno scambio di compagnie teatrali (quasi 50, 1.500 persone e 35 rassegne coinvolte, 50 rappresentazioni in programma), cantanti e compositori di poesie in vernacolo fra le due province, per valorizzare il dialetto bergamasco e bresciano come risorsa ed espressione popolare in grado di narrare la storia di queste due terre, raccontano le radici culturali delle province confinanti. Domenica 29 gennaio alle 9.30, sul ponte tra Sarnico e Paratico che unisce le due provincie gli «attori» di questa particolare iniziativa si sono ritrovati per una foto di rito e per lo scambio di un inedito «in bocca al lupo». Presente una nutrita delegazione delle varie compagnie dialettali, poeti, musicisti - fra essi il cantautore orobico Luciano Ravasio e il suo alter ego bresciano Francesco Braghini - che si esibiranno nelle varie rassegne, accompagnati dai loro sindaci o delegati e anche dai parroci di Sarnico e Paratico.