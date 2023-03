Bergamo e Brescia, nel Compasso d’oro 70 anni di storia del design industriale

C’è un fucile da caccia automatico del 1954, accompagnato dalla valvola di raccordo per un respiratore per malati gravi di Covid, premiata nel 2022. Ma anche interruttori industriali Abb Sace, un trattore della Same e diverse sedie in legno, acciaio e plastica. Oltre a tavoli pieghevoli di Alias e freni con pinze in ceramica della Brembo.