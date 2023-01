Capitale della cultura: concerti e galà, spazio alle bande

Anche le Bande bergamasche scenderanno in campo per la duplice Capitale della cultura 2023. Stefano Morlotti, della commissione tecnico artistica della Abbm spiega che, grazie all’adesione condivisa con l’associazione «cugina» bresciana Abmb a un bando Cariplo, verranno realizzati due grandi eventi musicali, tuttora in cantiere.