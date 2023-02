Capitale della cultura, la festa continua con Bergamo Film Meeting e il jazz

Archiviata la Festa delle Luci, il palinsesto di Capitale della Cultura propone per i prossimi mesi eventi, festival, rassegne che spaziano dall’arte alla musica, dal teatro al cinema. Impossibile citarli tutti, il consiglio è tenere d’occhio il calendario su bergamobrescia2023.it . In Accademia Carrara prosegue sino al 4 giugno l’esposizione dedicata a Cecco del Caravaggio in un percorso di circa 40 opere di cui una ventina autografe, provenienti da importanti collezioni italiane e straniere. In mostra anche un Caravaggio, che da solo vale la visita. In Gamec, sino al 28 maggio, la mostra «Salto nel vuoto» esplora il tema della smaterializzazione attraverso le opere di alcuni tra i maggiori protagonisti della storia dell’arte del XX secolo e di già affermati artisti delle ultime generazioni: da Pablo Picasso a René Magritte, da Rebecca Allen a Cory Arcangel.