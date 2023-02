Con «Light is life» è festa delle luci da piazza della Loggia a Bergamo alta

Si illuminano Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura 2023. La rivista Orobie di febbraio dedica il reportage dal titolo «Due capitali illuminate» a «Light is life. Festa delle luci A2a». Tanti artisti nazionali e internazionali presentano le loro opere in una staffetta tra piazza della Loggia, colle Cidneo e Città Alta. Senza dimenticare temi come il risparmio energetico e la solidarietà. Inoltre, un’appendice della manifestazione sarà, in primavera, a Monte Isola. Dà il via all’iniziativa Brescia: da venerdì 10 a domenica 19 febbraio coinvolta in primo luogo è piazza della Loggia, luogo simbolo del Rinascimento bresciano , dove è allestito un suggestivo 3D mapping di Unità C1 che anima palazzo della Loggia. Il percorso accompagna quindi il pubblico verso il Capitolium, il tempio romano situato in via dei Musei, il decumano massimo dell’antica Bixia romana.