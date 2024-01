Da Byrd a Brahms nel concerto per Marco Dell’Oro

In un connubio perfetto di bellezza sonora e fascino architettonico, l’antica chiesa di San Nicolò ai Celestini in Bergamo, di proprietà delle Suore Sacramentine, sarà teatro di un evento concertistico di beneficenza in programma domenica 21 gennaio alle 16, organizzato e promosso da Alessandro Bottelli e sostenuto grazie al contributo di Fondazione Cariplo. Protagonista, l’Ensemble vocale Calycanthus di Parabiago (Mi), una compagine pluripremiata e caratterizzata da una vitale versatilità (il repertorio dà spazio anche a jazz, pop-music e spiritual) nata nel 1997 su iniziativa dell’attuale direttore Pietro Ferrario. Il ricco programma del concerto, dedicato al ricordo del caporedattore de L’Eco di Bergamo Marco Dell’Oro da poco prematuramente scomparso, si muove tra fulgidi esempi di preghiere corali che vanno dal Tardo Rinascimento alla contemporaneità, tratteggiando un ideale e suggestivo percorso spirituale di forte impatto emotivo. Si comincia con tre brani del prolifico William Byrd, compositore inglese di religione cattolica, autore di numerosi mottetti su testo latino durante tutto l’arco della sua vita, nonostante le persecuzioni religiose in atto nell’Inghilterra dell’epoca.