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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Giovedì 12 Novembre 2026

È morto Toni Capuozzo, il giornalista aveva 77 anni

IL LUTTO. È morto a 77 anni Toni Capuozzo. Pochi giorni fa il giornalista aveva annunciato di avere un tumore. Professionista di vecchio stampo, Capuozzo ha lavorato a lungo per il gruppo editoriale Mediaset, dal Tg5 fino al Tg4 e a Studio Aperto.

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Redazione Web
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È morto Toni Capuozzo, il giornalista aveva 77 anni
Toni Capuozzo

Il noto giornalista Toni Capuozzo si è spento a causa di un tumore nella giornata di giovedì 12 novembre: aveva annunciato la malattia nei giorni scorsi e la notizia della sua morte è stata data dal Tgcom24 nel pomeriggio.

Dall’America Latina all’ex Jugoslavia, dalla Somalia al Medio Oriente, Capuozzo ha raccontato alcuni dei conflitti più significativi della storia contemporanea.

È morto Toni Capuozzo, il giornalista aveva 77 anni
Toni Capuozzo a Bergamo nel 2023
(Foto di Beppe Bedolis)

A Bergamo il giornalista è stato numerose volte per incontri culturali. L’ultima volta è lo scorso maggio, a Colere, per un intervento sul ruolo e l’importanza degli Alpini nella storia italiana. Poi ancora nel 2023 al Teatro Greppi dove aveva presentato il suo libro «Nessuno canta per strada» quando aveva parlato di attualità.

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