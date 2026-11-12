È morto Toni Capuozzo, il giornalista aveva 77 anni
IL LUTTO. È morto a 77 anni Toni Capuozzo. Pochi giorni fa il giornalista aveva annunciato di avere un tumore. Professionista di vecchio stampo, Capuozzo ha lavorato a lungo per il gruppo editoriale Mediaset, dal Tg5 fino al Tg4 e a Studio Aperto.Lettura meno di un minuto.
Il noto giornalista Toni Capuozzo si è spento a causa di un tumore nella giornata di giovedì 12 novembre: aveva annunciato la malattia nei giorni scorsi e la notizia della sua morte è stata data dal Tgcom24 nel pomeriggio.
Dall’America Latina all’ex Jugoslavia, dalla Somalia al Medio Oriente, Capuozzo ha raccontato alcuni dei conflitti più significativi della storia contemporanea.
A Bergamo il giornalista è stato numerose volte per incontri culturali. L’ultima volta è lo scorso maggio, a Colere, per un intervento sul ruolo e l’importanza degli Alpini nella storia italiana. Poi ancora nel 2023 al Teatro Greppi dove aveva presentato il suo libro «Nessuno canta per strada» quando aveva parlato di attualità.
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