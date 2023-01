Hai 18 anni e sei bergamasco? In regalo la Carrara Card

In occasione di «Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura», Accademia Carrara dà avvio a un’iniziativa che coinvolge i giovani dei 243 comuni della provincia bergamasca. Con il progetto «Sboccia con la Carrara», nato insieme ad Adecco, partner sostenitore, il museo regala la Carrara Card a tutti i ragazzi nati nel 2005 e ancora residenti nel territorio, con la possibilità di entrare gratuitamente in museo per tutto l’anno.