Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 28 Settembre 2025

Il Bernareggi, continua la festa: ingresso libero e visite guidate tutta domenica

LA NOVITA’. Dopo l’inaugurazione di sabato 27 settembre, domenica la festa continua. Il nuovo Museo Diocesano rimarrà aperto per tutta la giornata, dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito, e ogni 30 minuti sarà possibile partecipare alle visite guidate

Redazione Web
Redazione Web
Uno scorcio del nuovo Bernareggi
Uno scorcio del nuovo Bernareggi

Bergamo

Le visite, prenotabili online, sono condotte dai giovani de «Le Vie del Sacro« e dagli educatori dei Dipartimenti Educativi di Fondazione Bernareggi, che accompagneranno i partecipanti lungo il percorso dell’antico Palazzo Vescovile e delle sale del museo.

I nuovo museo Bernareggi - Aula Picta
I nuovo museo Bernareggi - Aula Picta
(Foto di Yuri Colleoni)

Le visite guidate, realizzate in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale delle Persone con Disabilità, coinvolgeranno anche utenti e educatori del Laboratorio Tantemani del Patronato San Vincenzo. Un segno concreto dell’impegno del nuovo museo a rendere la cultura accessibile e a valorizzare la partecipazione attiva delle persone con fragilità e disabilità.

Leggi anche
Leggi anche
Veduta della sala dedicata ai polittici
Veduta della sala dedicata ai polittici

Il museo

Su una superficie espositiva di oltre 900 metri quadrati, a Il Bernareggi trovano sede circa 70 opere d’arte, distribuite in dieci sale su due piani. Si tratta di dipinti, sculture e oggetti preziosi risalenti ad un periodo che va dal XIV al XX secolo: dalla scultura medievale a Lorenzo Lotto e Andrea Previtali, da Giovan Battista Moroni a Carlo Ceresa ed Evaristo Baschenis (XV-XVIII secolo), fino all’omaggio novecentesco a Manzù e Scorzelli. A queste esposizioni si aggiungono opere provenienti da alcune parrocchie della Diocesi, che saranno esposte temporaneamente, rendendo il nuovo Museo punto di riferimento e luogo di ricomposizione e narrazione del ricco patrimonio artistico custodito nelle chiese del territorio.
Oltre alle sale espositive, il Museo offre spazi per conferenze e per attività educative, e una sala multimediale dedicata al racconto dello sviluppo architettonico di piazza Duomo e degli edifici che la circondano.

Uno scorcio del Bernareggi
Uno scorcio del Bernareggi
Al nuovo Bernareggi
Al nuovo Bernareggi
Una parete di opere
Una parete di opere

Un itinerario storico e artistico

Il nuovo museo Bernareggi
Il nuovo museo Bernareggi
(Foto di Yuri Colleoni)

Ma il nuovo Museo è molto più che uno spazio espositivo: si configura come un vero e proprio itinerario storico e geografico dedicato alla Chiesa bergamasca che unisce sin d’ora l’antico Palazzo vescovile (con l’Aula Picta), il Battistero della Cattedrale, i resti dell’antica Cattedrale paleocristiana e, in futuro, anche l’area archeologica del Tempietto romanico di Santa Croce – posto tra il nuovo Museo e la Basilica di Santa Maria Maggiore – dove è in corso una campagna di scavo, condotta dalla Soprintendenza. Chiude idealmente il percorso l’Oratorio di San Lupo situato in via San Tomaso, in Città Bassa, dedicato all’arte contemporanea.

Le info utili

Il nuovo Museo Diocesano «Bernareggi» è aperto lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18; chiuso il martedì.
L’Aula Picta è visitabile gratuitamente da tutti solo la prima domenica del mese.
L’ingresso al Museo prevede un biglietto unico: intero 10 euro; ridotto 5 euro per studenti (6–26 anni), gruppi (12–25 persone), forze dell’ordine e iscritti al Fai; ridotto 2 euro per scuole, oratori e accesso a Sala multimediale + Battistero; ridotto famiglia 18 euro (2 adulti + 2 bambini). Per informazioni, www. fondazionebernareggi.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
MUSEI
storia
architettura
Pittura
Lorenzo Lotto
Andrea Previtali
Giovan Battista Moroni
Carlo Ceresa
Evaristo Baschenis
Fondazione Bernareggi
Soprintendenza
Basilica di Santa Maria Maggiore
