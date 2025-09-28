Il Bernareggi, continua la festa: ingresso libero e visite guidate tutta domenica

Le visite, prenotabili online, sono condotte dai giovani de «Le Vie del Sacro« e dagli educatori dei Dipartimenti Educativi di Fondazione Bernareggi, che accompagneranno i partecipanti lungo il percorso dell’antico Palazzo Vescovile e delle sale del museo.

I nuovo museo Bernareggi - Aula Picta

(Foto di Yuri Colleoni) Le visite guidate, realizzate in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale delle Persone con Disabilità, coinvolgeranno anche utenti e educatori del Laboratorio Tantemani del Patronato San Vincenzo. Un segno concreto dell’impegno del nuovo museo a rendere la cultura accessibile e a valorizzare la partecipazione attiva delle persone con fragilità e disabilità.

Il museo

Su una superficie espositiva di oltre 900 metri quadrati, a Il Bernareggi trovano sede circa 70 opere d’arte, distribuite in dieci sale su due piani. Si tratta di dipinti, sculture e oggetti preziosi risalenti ad un periodo che va dal XIV al XX secolo: dalla scultura medievale a Lorenzo Lotto e Andrea Previtali, da Giovan Battista Moroni a Carlo Ceresa ed Evaristo Baschenis (XV-XVIII secolo), fino all’omaggio novecentesco a Manzù e Scorzelli. A queste esposizioni si aggiungono opere provenienti da alcune parrocchie della Diocesi, che saranno esposte temporaneamente, rendendo il nuovo Museo punto di riferimento e luogo di ricomposizione e narrazione del ricco patrimonio artistico custodito nelle chiese del territorio.

Oltre alle sale espositive, il Museo offre spazi per conferenze e per attività educative, e una sala multimediale dedicata al racconto dello sviluppo architettonico di piazza Duomo e degli edifici che la circondano.

Un itinerario storico e artistico

Il nuovo museo Bernareggi

(Foto di Yuri Colleoni) Ma il nuovo Museo è molto più che uno spazio espositivo: si configura come un vero e proprio itinerario storico e geografico dedicato alla Chiesa bergamasca che unisce sin d’ora l’antico Palazzo vescovile (con l’Aula Picta), il Battistero della Cattedrale, i resti dell’antica Cattedrale paleocristiana e, in futuro, anche l’area archeologica del Tempietto romanico di Santa Croce – posto tra il nuovo Museo e la Basilica di Santa Maria Maggiore – dove è in corso una campagna di scavo, condotta dalla Soprintendenza. Chiude idealmente il percorso l’Oratorio di San Lupo situato in via San Tomaso, in Città Bassa, dedicato all’arte contemporanea.

