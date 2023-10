In contemporanea in 130 teatri il testo di Paolini al Social per la tragedia del Vajont

Sul sito www.lafabbricadelmondo.org è possibile trovare la mappa completa dei gruppi che hanno aderito e dei luoghi in cui VajontS 23 andrà in scena. «Lo spettacolo di Marco Paolini sul Vajont, che nel 1997 fu un vero e proprio caso mediatico, inaspettato, improvviso ed enorme, con la sua messa in onda in pima serata su RAI 2, fu certamente lo spettacolo che fece da apripista al teatro di narrazione, consacrando lo stesso Paolini come un grande protagonista di tutto il teatro italiano», spiega Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della Stagione di Prosa e Altri Percorsi, che continua: «Il nuovo testo rivisto con Marco Martinelli del Teatro delle Albe di Ravenna, è ora un testo corale, di grande valore simbolico. Il lavoro in vista della serata al Teatro Sociale è in corso da mesi ed è emozionante vedere lo spirito di collaborazione che si è subito instaurato tra attori di diverse compagnie».