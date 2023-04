In mostra quel fare impresa che è la nostra vera cultura

«Cosa», in italiano, è uno dei termini più generici che si possano immaginare. Un elemento fisicamente statico, che caso mai rinvia a elucubrazioni teoriche, figlie della filosofia antica . In bergamasco invece per indicare un oggetto si dice «ü laùr»: un lavoro. Come se persino nelle sue dimensioni più concrete la «cosa» non fosse mai una situazione preordinata, prevedibile, ma sempre qualcosa-di-manipolabile, un progetto di se stessa in continuo divenire , il perno di un’attività che la cosa suggerisce alle mani dell’uomo, al suo impegno, alla sua fatica.