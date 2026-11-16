La battaglia contro lo spreco alimentare di un’ex chef stellato

«Nessuno dovrebbe andare a dormire senza avere mangiato». Il monito di Papa Leone si è alzato con forza nei giorni scorsi dal barrio di Casavalle, il più povero dell’Uruguay, situato alla periferia di Montevideo. Anche nel continente europeo, tra le persone già a rischio di povertà, circa una su cinque non riesce a garantirsi un pasto adeguato con regolarità. Da questa emergenza è nata «Good Food for All», un’iniziativa delle cittadine e dei cittadini europei sostenuta dalla Caritas Italiana. L’obiettivo è raccogliere un milione di firme per chiedere all’Unione Europea di riconoscere formalmente il diritto al cibo e di tradurlo in politiche concrete. Nell’ambito di questa campagna la Caritas di Treviglio - in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime e con il patrocinio del Comune di Treviglio - propone per mercoledì 18 novembre alle 20.45 presso il Treviglio Anteo Spazio Cinema la proiezione del film «Non morirò di fame», diretto dal regista Umberto Spinazzola e interpretato da Michele Di Mauro e Jerzy Stuhr (costo del biglietto euro 3).

Storia di riscatto

Il film narra la storia dell’ex chef stellato Pier, che dopo il fallimento del suo ristorante seguito da una profonda crisi depressiva abbandona la famiglia e si ritrova a vivere in strada. Alla morte della moglie torna nella sua Torino per rivedere la figlia e grazie all’incontro con l’anziano clochard Granata inizia a cucinare recuperando gli scarti alimentari. Questo percorso gli permetterà di ritrovare la dignità professionale e di riscattarsi a livello umano e sociale. Attraverso il rovesciamento dell’immagine dello chef, il film di Spinazzola diventa uno stimolo per riflettere sulle contraddizioni del sistema di consumo alimentare. L’idea di far precipitare in fondo alla scala sociale la figura dello chef stellato – tanto in voga negli ultimi tempi – si presenta come una riuscita provocazione, tanto più se questa operazione è diretta da un regista il cui nome è legato ai principali programmi di intrattenimento gastronomico e in particolare al successo di Masterchef Italia.«La questione dello spreco alimentare non rappresenta soltanto un’inefficienza sistemica, ma una violazione strutturale – dichiara Paolo Grossi, referente della Caritas di Treviglio – Mentre enormi quantitativi di cibo perfettamente commestibili finiscono tra i rifiuti, fasce crescenti della popolazione subiscono limitazioni nell’accesso a questa risorsa primaria.

Dalla gestione quotidiana degli acquisti domestici al supporto delle reti solidali di recupero, ogni scelta individuale e collettiva incide direttamente sulla sostenibilità della filiera

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