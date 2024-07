La pigna e il ricordo di un antico bosco in città

Una presenza «marina» nel cuore della città, in luogo dove un tempo c’era un bosco. La storia che guida la seconda puntata della nostra rubrica dedicata ai luoghi della città da scoprire (e riscoprire) affiora risalendo una via del centro in direzione di Città Alta. Una pigna scolpita era il dettaglio da indovinare. Scopriamo insieme dove si trova e la storia di questo luogo.