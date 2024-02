L’attesa è finta: al cinema «Dune 2». La programmazione

La storia riprende da dove era stata interrotta nel primo film, con Paul Atreides che si unisce ai Fremen e si pone come obiettivo la liberazione di Arrakis dagli Harkonnen. Molti credono infatti che il ragazzo possa essere colui che ribalterà gli equilibri di potere nell’universo. Ma la profezia che vede Paul nelle allucinazioni che lo perseguitano non è solo un sogno di vittoria, bensì un massacro di inaudite proporzioni, una guerra che incendierà l’intera galassia. Con immagini di grande potenza e un cast stellare, questa pellicola è stata acclamata dalla critica e, appena uscita, sta già raccogliendo ottimo consenso di pubblico e successo al botteghino. In Italia l’anteprima del 27 febbraio ha superato i 250.000 euro di incassi. Il cast è composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin che riprendono i ruoli già ricoperti nel primo capitolo; le «new entry» sono invece Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux e Anya Taylor-Joy.

Una scena di Dune 2

Ricordiamo una promozione realizzata da Uci Cinema per celebrare questa grande uscita: acquistando il biglietto sui canali online del circuito per le proiezioni previste fino al 3 marzo e registrandolo sul sito dune2.ucicinemas.it, gli spettatori potranno partecipare all’estrazione di un viaggio ad Abu Dhabi. Inoltre tutti coloro che assisteranno a una proiezione fino alla stessa data – comprando il biglietto online o tramite app – riceveranno l’esclusivo artwork del film.

Una scena di Caracas Altra novità del weekend è il film italiano «Caracas», diretto da Marco D’Amore e interpretato dallo stesso D’Amore e da Toni Servillo e Lina Camelia Lumbroso. Prendendo ispirazione da «Napoli Ferrovia» di Ermanno Rea, il regista racconta la storia di tre individui «perduti» alla ricerca di una nuova luce in una Napoli dannata ma affascinante. Giordano Fonte è un celebrato scrittore napoletano che torna dopo tanti anni nella sua città dove annuncia che smetterà di scrivere; Caracas è un uomo che non ama le mezze misure, milita in un gruppo violento di estrema destra e sta per convertirsi all’Islam; Yasmina è la sua amata, drogata persa nei vicoli della città. Dal loro incontro-scontro, dopo il buio della notte, s’intravede una nuova alba per Napoli.

Una scena de «La sala professori» Al cinema anche «La sala professori», pellicola tedesca che apre una finestra su luci, ombre e contraddizioni dell’ambiente scolastico. È candidato agli Oscar come miglior film internazionale.

Irresistibile Lupin Per i più piccoli (e non solo) sono invece in programmazione due film d’animazione: «Lupin III – Il castello di Cagliostro», opera del 1979 di Miyazaki che torna in sala restaurata dal 4 al 6 marzo; e «My Sweet Monster», che racconta l’amicizia tra una principessa e un mostro della foresta.

Una scena di «My Sweet Monster»

Chiudiamo la rassegna segnalando un’iniziativa cinematografica dell’Università di Bergamo, «Cinema Docet. Proiezioni sull’attualità in UniBg», che fino a fine marzo propone ogni settimana la visione di un film, introdotto da docenti e ospiti allo scopo di condividere riflessioni e idee su temi di attualità. Tutte le proiezioni si svolgono alle 17 nell’Aula 1 della sede di via Pignolo 123. Ecco i prossimi appuntamenti: il 6 e 13 marzo incontri sul tema «Sguardi femminili. Pari opportunità e autonarrazioni» in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, in collaborazione con il Consiglio delle donne del Comune di Bergamo, Cooperativa Ruah e IFF – Integrazione Film Festival; il 20 e 27 marzo 2024 sul tema «Diritti in movimento. Mobilità umana e intercultura» in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, in collaborazione con Fileo – Centro studi e formazione sulla mobilità umana e l’intercultura della Diocesi di Bergamo. Ulteriori informazioni sono disponibili qui

La sala professori

Carla Nowak è un’insegnante al suo primo incarico, in una scuola media tedesca. Tutto sembra andare bene: Carla infatti lavora in modo appassionato ed è animata da begli ideali. Quando, però, una serie di piccoli furti all’interno della scuola mette in subbuglio l’istituto e i sospetti cadono su uno dei suoi studenti, Carla decide di indagare personalmente, scatenando una serie inarrestabile di reazioni a catena. Usando la videocamera del suo computer e il suo portafogli come esca, infatti, riesce a registrare il braccio del ladro, che non è affatto quello del suo studente... Il regista İlker Çatak, al suo quarto lungometraggio, porta sul grande schermo una commedia drammatica che è una puntuale riflessione critica sul nostro presente, che prova ad affrontare le inquietudini della nostra società e mettere a tema la tendenza diffusa a non affrontare i problemi alla radice, ma a limitarsi a parlare di cosa bisognerebbe fare.

My Sweet Monster