Marylin Manson, la tappa italiana del tour a Bergamo: a novembre alla ChorusLife Arena

L’annuncio del tour sui Social nella giornata di martedì 1 aprile, con show che si svolgeranno in America, Regno Unito ed Europa nei prossimi mesi. Tra questi è previsto anche un appuntamento in Italia e, dopo il concerto all’Alcatraz di Milano di febbraio, il nuovo evento si terrà a Bergamo. Il concerto alla ChorusLife Arena è l’unica tappa italiana, in programma il 25 novembre.

Famoso per le sue esibizioni molto controverse e sopra le righe, i biglietti saranno in prevendita tramite il sito ufficiale dell’artista dalle ore 18 del 1° aprile alle ore 22 del 3 aprile; in prevendita su Spotify e collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10 del 3 aprile alle ore 22 del 3 aprile; in prevendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 10 del 4 aprile.