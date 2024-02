“Nonno” Ruggiero apre la seconda serata di Sanremo. Il look dei La Sad - La diretta e il sondaggio

Sul palco subito canta «E poi» ed è un lungo applauso che accoglie Giorgia, conduttrice con Amadeus della seconda serata del festival. Per lei standing ovation e la canzone «Tanti auguri» cantata dal pubblico per i 30 anni della sua canzone . Giorgia spegne la candelina sulla torta che celebra l’anniversario: «Che emozione ricordare quell’anno: la voce di Pippo Baudo» dice Giorgia.

Ore 21.12: Si parla delle Olimpiadi

«E’ il quarto anno che il festival di Sanremo dimostra attenzione e sensibilità. Milano-Cortina e il mondo olimpico sono molto grati per questo, siamo a due anni dall’evento, sarà una cosa bellissima». Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano-Cortina e del Coni Giovanni Malagò, presente al teatro Ariston per la seconda serata del festival di Sanremo. Nell’occasione, la presentazione delle mascotte di Milano-Cortina 2026.



Ore 20.56: Iniziano Ghali e De Palma

La gara parte con Ghali che presenta Fred De Palma che canta «Il cielo non ci vuole». Ghali ha poi concluso il suo messaggio con la frase: «Il mio paese è l’Italia, e voglio essere fiero del mio Paese». A seguire, Renga Nek presentati da La Sad, in abito scuro, che si autoproclamano «Il nuovo Volo».

Ore 20.40: Ruggiero apre la seconda serata

La seconda serata è ufficialmente iniziata con Fiorello che, fuori dall’Ariston, fa i complimenti ad Amadeus per i risultati raggiunti dal conduttore nella prima serata. Il via del festival è affidata a “nonno” Ruggiero che a modo suo canta i tormentoni dell’estate. L’originale presentatore è Ruggiero Del Vecchio, il pensionato di 83 anni protagonista di Viva Rai2!. Da solo sul palco ha dato il via allo spettacolo intonando, alla sua maniera, hit come «Italodisco» dei The Kolors e «Mon amour» di Annalisa.