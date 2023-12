Regali di Natale artigianali: torna ad Alzano il Factory Market

«L’edizione natalizia di Factory Market è da sempre la più amata dal pubblico – raccontano le organizzatrici, Nicoletta Brescianini e Beatrice Valoti –, perché è ricca di ispirazioni per regali davvero unici e di valore». La fiera di dicembre invita i consumatori a pensare a dei regali alternativi per Natale, acquistati da piccoli imprenditori che li realizzano a mano o addirittura fai-da-te.

Proprio per questo al market si troveranno tante idee per pacchetti originali, tra cui ceramica, gioielli, sartoria indipendente, design, accessori, ma anche numerosi laboratori per imparare a confezionare da sé le sorprese per amici e familiari. Partecipando ai laboratori si imparerà a realizzare un gioiello in argento o una candela aromatica, ma anche scoprire l’arte del ritaglio della carta o cimentarsi nella stampa botanica.

Il Factory Market ospita anche stand di prodotti alimentari locali che mettono al centro il rispetto per l’ambiente. Ci sarà anche una zona appositamente dedicata alla sostenibilità, la Factory Market Green: qui si troveranno prodotti zero waste ed ecologici. Non mancheranno poi le sezioni dedicate alle illustrazioni e all’editoria, nonché l’area food & beverage, aperta da colazione fino a cena.

Per i più piccoli sono in programma due laboratori. Sabato 16 dalle 11.30 alle 13 si svolgerà quello di ceramica: attraverso la manipolazione dell’argilla rossa con la tecnica del pizzico, i bambini e le bambine verranno accompagnati nella realizzazione di una scatola segreta, dove custodire oggetti speciali. L’età minima per partecipare autonomamente è 6 anni. Domenica 17 dalle 11 alle 12 i bimbi potranno invece creare e illustrare i propri biglietti d’auguri natalizi, in compagnia di Noemi Vola, autrice, illustratrice e vincitrice dell’International Serpa Picturebook Prize nel 2017. Dalle 12 alle 12.30 la stessa autrice sarà poi a disposizione per firmare le copie delle sue opere.

I dettagli per i workshop per gli adulti

Sabato 16 si inizierà con «Natura in tessuto», a tema stampa vegetale, dalle 14 alle 15.30; si proseguirà poi con «Fragranze in cera» dalle 16 alle 18, incontro dedicato alla creazione di una candela personalizzata. Nella giornata di domenica dalle 14 alle 15.30 si svolgerà un laboratorio per la realizzazione di gioielli in argento, «Silver Future»; mentre dalle 16 alle 18.30 sarà il turno di «Metamorfosi di carta», un workshop di paper cuts.

Tra le molte esperienze di degustazione proposte si trovano «Factory Honey» sabato dalle 12 alle 13, «Spiriti erboristici» sabato dalle 14 alle 15 e «Retreat al cioccolato» domenica dalle 17.30 alle 19: la lista completa è disponibile qui.

Tutti gli eventi in programma richiedono la prenotazione qui.