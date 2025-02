Risate con Frassica che imita Malgioglio a Sanremo. Segui qui la seconda serata, vota la tua canzone - Foto

La magia di Dalla nell’esibizione di Damiano David, la verve dei giovani, la bellezza e simpatia di Bianca Balti che scende dalla scalinata dell’Ariston tra gli applausi. Inizia così il Festival di Sanremo. «Grazie dell’affetto che ci avete dimostrato, eravate 12 milioni, forse qualcosa in più, grazie» dice Carlo Conti aprendo la seconda serata del festival di Sanremo.

Alle 22.15 Alessandro Gervasi si prende tutti gli applausi: a 6 anni suona “Champagne” per lanciare il film della Rai su Peppino Di Capri in onda dal 24 marzo su Rai 1. Nella fiction Alessandro interpreta Di Capri da piccolo. «Non sono emozionato - ha detto intervistato nel pomeriggio - mi sto divertendo tanto qui».

Alle 22 sul palco The Kolors con “Tu con chi fai l’amore”, poi Serena Brancale con “Anema e Core”

Alle 21.46 le lacrime di Malgioglio e un nuovo big che canta la sua canzone: è Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”. Risate per Nino Frassica che fa la parodia di Malgioglio.

«Sono tranquillo con attacchi di tachicardia!». Cristiano Malgioglio, uno dei co-conduttori della serata con Bianca Balti e Nino Frassica, si presenta con il suo «mood» eccessivo: pantaloni e camicia luccicanti, giacca nera e rossa e uno strascico rosso di 50 metri che parte da un fiocco.«Me la sto facendo addosso», aggiunge fingendo di parlare sottovoce con Carlo Conti. Poi, più seriamente, ha aggiunto: «Mi batte il cuore, Malgioglio è a Sanremo. E’ talmente bello. In 50 anni di carriera ho avuto la fortuna di lavorare coi più grandi, forse questo me lo meritavo» dice e ha le lacrime agli occhi. Sdrammatizza Nino Frassica che arriva con ciuffo alla Malgioglio.

«Sono doppiamente contento perché oggi per me è un festeggiamento - continua il comico -: 39 anni fa e 9 mesi e 18 giorni debuttavo in televisione con Quelli della notte con Renzo Arbore». E poi «Signore e signori vince... Si sa da novembre», scherza il comico siciliano prendendo un cartellino dalle mani di Carlo Conti, prima di lanciare la «aticilbbup» o meglio, capovolgendo il foglio, la pubblicità.

Alle 21.30 il primo big in gara è Rocco Hunt con “Mille volte ancora”. Entra Bianca Balti sorridente e bellissima in un abito candido e all’insegna delle piume che scherza sul look di Cristiano Malgioglio. «Che emozione incredibile, sono sicura che mi divertirò un sacco quest’anno» dice. Poco dopo Elodie con “Dimenticarsi alle 7”, bellissima in abito bordeuax. Il pubblico canta già e batte le mani a ritmo. A seguire Cristiano Malgioglio con strascico rosso e giacca architettonica: «Il mio velo è lungo 50 metri» ride sul suo look con tanto di fiocco.

Damiano David e Vittorio Bonvicini Alle 21.17 Dopo la pubblicità, il Festival diventa in bianco e nero e Damiano David fa sognare cantando “La Felicità” di Dalla. Damiano torna all’Ariston per la terza volta, stavolta non come Damiano dei Maneskin, la rockband che vinse nel 2021 e tornò ospite nel 2023, ma come Damiano David, riappropriandosi così del proprio nome per intero e della propria identità. Canta a Sanremo il brano di Dalla “La Felicità”, del 1988: «Dalla, nella musica italiana, è sempre stato uno dei più grandi riferimenti. Quello di Sanremo è un palco speciale, e quindi abbiamo deciso di portare qualcosa di speciale» aveva detto in conferenza stampa la mattina.

«Mamma mia, grazie», ha detto alla fine con un sorriso, sciogliendo la tensione sul palco. Insieme a lui, Alessandro Borghi con il nipote Vittorio Bonvicini, che alla fine dell’esibizione ha pianto. «Devo ringraziare Damiano - ha affermato l’attore -, perché mi ha dato la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. Abbiamo voluto anche e soprattutto Vittorio perché è la persona giusta per rappresentare il passaggio dallo stato di sonnolenza alla ricerca della felicità. È una canzone dedicata ai giovani».

Alle 20.45 il Festival inizia con Carlo Conti applaudito dalla platea con tanto di coretto dalla platea in stile Bertè “Sei bellissimo”. Con lui anche Alessandro Catellan con i finalisti del Sanremo Giovani. Due semifinali per arrivare a un vincitore tra i quattro nomi in selezione. Il primo a cantare è A lex Wyse con “Rockstar”. Dopo di lui la canzone della coppia Vale Lp e Lil Jolie con “Dimmi quando sei pronto per fare l’amore”. Al televoto il primo finalista è Alex Wyse in base al giudizio di Televoto, Giuria della Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio.

A seguire canta Maria Tomba “Goodbye”) contro Settembre e la sua “Vertebre”. Quest’ultimo è il secondo finalista. Settembre e alex Wyse torneranno sul palco giovedì quando sarà decretato il vincitore dei Giovani

(Foto di ETTORE FERRARI) Rispetto al 2021 «a livello artistico sono mosso sempre dalle stesse cose, a livello personale riesco a riconoscere e veicolare meglio le mie emozioni, in maniera più sana e costruttiva per me», racconta l’artista romano che sta lavorando anche al suo primo disco solista.

Le Olimpiadi al Festival

Carolina Kostner A Sanremo si parla anche di sport e ad aprire ufficialmente le candidature sul palco dell’Ariston sarà proprio Carolina Kostner, madrina d’eccezione di questo momento, che vivrà in prima persona l’emozione di portare la Fiamma Olimpica, unendosi agli altri tedofori. Davanti a milioni di spettatori, sul palco di Sanremo, l’ex patinatrice azzurra presenterà le modalità di adesione alla campagna.L’obiettivo è quello di coinvolgere 10.001 tedofori per il Viaggio della Fiamma Olimpica e 501 tedofori per il Viaggio della Fiamma Paralimpica, ciascuno con la propria storia da raccontare, fatta di passione, talento, energia e rispetto per illuminare il cammino verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

Bianca Balti in conduzione con Conti

E sarà anche la serata di Bianca Balti. La malattia irrompe sul palco di Sanremo, attraverso le canzoni ma anche con la testimonianza diretta di chi sta vivendo una patologia importante. Bianca Balti, top model che sta affrontando un tumore ovarico e che veste i panni di co-conduttrice con Carlo Conti in questa seconda puntata della manifestazione.