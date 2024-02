Russel Crowe, Morandi e la Ferilli: al via la terza serata di Sanremo - Segui la diretta e vota con noi le canzoni

Terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo al via (giovedì 8 febbraio) su Rai 1 a partire dalle 20.45. La scaletta prevede le esibizioni dei 15 cantanti in gara che non si sono esibiti nel corso della seconda serata, presentati dagli artisti che hanno già cantato. Come co-conduttrice, insieme ad Amadeus, ci sarà Teresa Mannino. All’Ariston si riaffaccia anche Gianni Morandi, che affiancò Amadeus l’anno scorso, per un festival fatto tutto «di amici».