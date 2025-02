Sanremo 2025: cantano Elodie e Corsi. La testimonianza di Bove dopo il malore

Dediche, lacrime, abbracci, messaggi di fiducia per i giovani e omaggi alle mamme. Per il gran finale di sabato 15 febbraio del Festival di Sanremo Carlo Conti ha voluto accanto a sé Alessandro Cattelan, reduce dal Dopofestival, e Alessia Marcuzzi. Sul palco Antonello Venditti per il premio alla carriera.

00.36: La gara va avanti: si esibisce Fedez (codice 23) con «Battito» la sua canzone sulla depressione. Il cantante ricorda l’autore e produttore musicale Fausto Cogliati morto pochi giorni fa. Poi siamo al codice 24, con Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento «La mia parola», che sound. Alessia Marcuzzi confessa che da ragazzina era innamorata di Shablo e si confonde nella presentazione. Con il codice 25 c’è Joan Thiele con «Eco» con un mantello nero di strass. Massimo Ranieri applaudito dall’Ariston per la sua «Tra le mani un cuore» (codice 26).

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento

Fedez Joan Thiele

A mezzanotte ecco Elodie (codice 20) con Dimenticarsi alle 7 con un abito nero con strascico e strass molto elegante. A presentarla il calciatore 22enne della Fiorentina, Edoardo Bove, operato per l’applicazione di un defibrillatore dopo un malore in campo. «In 13 minuti ero già in ospedale, ma ho ricevuto tante testimonianze di persone che non hanno avuto la stessa fortuna. È fondamentale diffondere maggiore consapevolezza sull’importanza del primo soccorso», ha dichiarato.

Elodie Lucio Corsi

Poi è la volta di Lucio Corsi (codice 21) che è tornato al look con spalline in versione rossa e presenta la sua «Volevo essere un duro». Canta anche Irama (codice 22) la sua «Lentamente».

Edoardo Bove Ore 23.46: Una dopo l’altra arrivano le canzoni che potrebbero essere da podio per la 75esima edizione di Sanremo: è il momento di Simone Cristicchi (codice 19) con «Quando sarai piccola» e si emozione, ed emoziona. A Sanremo torna Angela dei Ricchi e Poveri con la sua stravagante mise e canta «Ma non tutta la vita», tormentone della scorsa edizione del Festival di Sanremo. Non è però la vera Angela ma la riuscita parodia di Brenda Lodigiani, portata al successo al GialappaShow. L’attrice comica è stata ingaggiata in questi giorni da Rai Radio2, radio ufficiale del Festival di Sanremo.

Simone Cristicchi Ore 23.20: Achille Lauro (codice 16) è magnetico e con la sua «Incoscienti giovani» conquista l’Ariston che lo applaude a lungo. Alessia Marcuzzi sfoggia un tubino rosso scuro di raso lunghissimo e cerca abbracci proprio da Lauro. Poi ci sono i Coma_Cose (codice 17) con i loro «Cuoricini», hanno già vinto con un ritornello che resta nell’aria. E poi arriva Giorgia con «La cura di me» (codice 18): una voce unica, ed è standing ovation. Poi il collegamento in esterna con i Planet Funk e «Nights in white satin».

La standing ovation per Giorgia

Giorgia

Coma_Cose Achille Lauro

Durante la serata finale Carlo Conti saluta una rappresentanza, in platea all’Ariston, dell’Istituto Comprensivo statale «Margherita di Navarra» di Pioppo Monreale, in provincia di Palermo, che ha scritto e composto una canzone contro la violenza sulle donne.«Dovete ricordarvi sempre del rispetto reciproco tra uomo e donna», dice il conduttore e direttore artistico del Festival.

Alessia Marcuzzi abbraccia Achille Lauro Ore 22.57: Premio alla carriera ad Antonello Venditti: ci regala un medley che fa parte della storia della musica italiana da «Amici mai» a «Ricordati di me».

Venditti: un futuro di speranza

«Il miracolo del tutto bellissimo l’ha fatto Carlo - dice -. A Natale è andato in una chiesa e ha trovato in quella chiesa, la sera di Natale, dei ragazzi che cantavano Stella. Mi ha mandato il filmato. Ho pensato che fosse un segno del destino. Mi trovo bene qui, non sono ostile: sono inclusivo». E poi ha aggiunto: «Andando andando la storia si fa in divenire. Questo è un altro step della mia storia, che non finisce. Il passato è passato, ma ci deve portare a un futuro di speranza, più bello di quello che stiamo vivendo. Mi spinge a vivere e vuol dire soffrire, lottare per le proprie idee, cadere e rialzarsi, chiedere scusa».

Antonello Venditti Ore 22.33: Collegamento con il palco del Suzuki Stage allestito in Piazza Colombo dove si esibisce Tedua. Si torna in gara con i «The Kolors» (codice 14) che fanno sempre ballare. Irrompe sul palco un ballerino speciale: è Fru dei The Jackal. Rientra Alessandro Cattelan con cambio d’abito e sceglie una giacca a righe di velluro verde e blu/nero. Annuncia il quindicesimo cantante, Olly (codice 15), con «Balorda nostalgia».

Olly The Kolors

Ore 22.15: La Marcuzzi, unica nota di leggerezza in un festival dal ritmo serrato, ricorda, introducendo Noemi (codice 12), di averla conosciuta da piccola perché andavano al mare nello stesso stabilimento balneare. Un Alessandro Cattelan fino a qui piuttosto in ombra presenta con il codice 13 Rocco Hunt.

Rocco Hunt Noemi Francesco Gabbani

Alberto Angela: ragazzi costruite il vostro futuro

Ore 21.53: Si balla con Serena Brancale (codice 09) e poi la poetica L’Albero delle noci di Brunori Sas (codice 10) che riscuote applausi a scena aperta dal pubblico dell’Ariston. Nuovo ospite Alberto Angela che dice «Le mie canzoni preferite? A 21 anni Vita Spericolata di Vasco Rossi, l’anno dopo Terra Promessa di Eros Ramazzotti: se la ascoltate, è una canzone moderna perché parla di speranza nel futuro. Oggi vedo nei ragazzi questo timore del futuro: ma è lì, bisogna costruirlo e darci dentro», dice il giornalista e divulgatore, all’Ariston per presentare lo speciale Ulisse che lunedì in prima serata su Rai1 racconterà i luoghi di Montalbano in occasione del centenario della nascita di Camilleri

Presenta Francesco Gabbani (codice 11) con la sua voce inconfondibile e alla fine grida «Viva la vita» come il titolo della canzone scritta da Pacifico.

Alberto Angela

Serena Brancale Tony Effe Clara

Ore 21.35: Settimo cantante in gara Tony Effe (codice 07) con una catenina al collo (dopo il collana-gate) e subito anche Clara (codice 08) vestita d’azzurro canta Febbre. Alessia Marcuzzi regala leggerezza a Carlo Conti con i meme dei cantanti che circolano sui social.

Brunori Sas

I meme della Marcuzzi

Ore 21.25: Arrivano i Modà (codice 05): Kekko fa battere le mani alla platea con la sua «Non ti dimentico». Dedica la canzone a Cash, l’amico scomparso due anni fa. Poi Alessia Marcuzzi presenta Rose Villain che scende le scale con due accompagnatori e un abito a velo nero ricoperto di strass in tutta la sua bellezza: per lei codice 06 per «Fuorilegge» e il suo ritmo disco e gli artigli della tigre.

Ore 21:06: Scende le scale dell’Ariston Alessia Marcuzzi in un tubino lunghissimo nero a collo alto e una profonda scollatura alle spalle. «Per sentirmi a mio agio ho bisogno del contatto fisico». E abbraccia Carlo Conti, poi Mara Venier in prima fila e il pubblico. Presenta Marcella Bella (codice 03) con Pelle diamante. «La mia canzone è per tutte le donne» dice Marcella Bella. Poi arriva Bresh (codice 04) e scivola ma non cade. L’Ariston non è molto fortunato per lui dopo che ieri sera ha dovuto esibirsi per ben tre volte nel duetto con Cristiano de Andrè per problemi tecnici.

Alessia Marcuzzi Ore 20.55: Con il codice 01 Francesca Michielin apre la gara dei Big al Festival di Sanremo (sotto tutte le info per il voto). Poi arriva tutto vestito di bianco Alessandro Cattelan, conduttore del DopoFestival e per questa sera uno dei co-conduttori di Sanremo a fianco di Carlo Conti. Porta con sè un pezzo della statua dedicata a Conti. Il secondo cantante in gara è Willie Peyote (codice 02).

Marcella Bella Willie Peyote

Francesca Michielin Alessandro Cattelan

Ore 20.40: Inizio ad alto tasso dance per la finale di Sanremo: la serata parte con Gabry Ponte, accompagnato sul palco dal corpo di ballo, e Tutta l’Italia, nuovo jingle del festival. E tutto l’Ariston balla e applaude.«È stata un’edizione da record – dice Carlo Conti, elegante in smoking di velluto e raso – e cercheremo di finire alla grande. Anche ieri sera abbiamo fatto il record (il 70.8% di share, ndr) perché anche venerdì sera (14 febbraio) ci ha guardato tutta l’Italia».

Gabry Ponte e Carlo Conti

Come funziona il voto

All’inizio della finale di Sanremo 2025 sarà svelata la prima classifica generale, determinata dalla media di tutti i voti ottenuti nel corso delle prime tre serate. Successivamente i 29 artisti in gara a Sanremo 2025 si esibiranno e saranno votati da tutte e tre le componenti della giuria: televoto (peso percentuale sul risultato della votazione 34%), giuria della sala stampa, tv e web (33%), giuria delle radio (33%). Il risultato di questa votazione sarà sommato al risultato delle votazioni nella prima serata e al risultato congiunto delle votazioni nella seconda e terza serata per determinare una media percentuale delle votazioni e determinare quindi una nuova classifica.

Gli artisti presenti nelle prime 5 posizioni in classifica verranno annunciati senza ordine di piazzamento e si procederà con una nuova votazione: televoto (34%), giuria della sala stampa, tv e web (33%), giuria delle radio (33%). Il risultato sarà sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni (prima serata, seconda e terza serata, quinta serata) e si determinerà una nuova media percentuale delle votazioni riferite agli artisti in Top 5. Sarà quindi stilata la classifica finale di Sanremo 2025 e saranno annunciate tutte le posizioni, dalla quinta al vincitore o vincitrice della kermesse.

